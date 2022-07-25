Двукратный чемпион IndyCar потерял сознание после серьёзной аварии
Поделиться
Пилот команды «Пенске» Джозеф Ньюгарден был доставлен в больницу в центре Де-Мойна после падения во время второй гонки в Айове в рамках уик-энда IndyCar в воскресенье.
Медицинский директор IndyCar доктор Джеффри Биллоус подтвердил, что Ньюгарден «был в порядке», когда его выпустили из центра медицинской помощи, и подчеркнул, что гонщика отправили в больницу только на вертолете из-за удаленности от трассы и чтобы избежать возможных пробок после гонки или концерта на трассе, где выступает популярный музыкант Блейк Шелтон.
«Он попал в аварию, мы его осмотрели. Он был в порядке, мы пошли и поговорили с ним после этого. После того, как мы с ним поговорили, он вышел из машины и потерял сознание», — приводит слова Биллоуса The Race.
Комментарии
- 25 июля 2022
-
13:39
-
13:03
-
12:59
-
12:41
-
12:25
-
12:04
-
11:58
-
10:54
-
10:50
-
09:50
-
09:46
-
09:26
-
00:40
-
00:36
-
00:33
- 24 июля 2022
-
23:46
-
22:59
-
22:40
-
22:32
-
22:14
-
22:07
-
21:54
-
21:47
-
21:33
-
21:04
-
20:06
-
19:42
-
19:25
-
19:19
-
19:17
-
19:08
-
18:56
-
18:35
-
18:32
-
18:18
Партнерский контент