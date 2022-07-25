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Вильнёв: вот мы и увидели разницу между Леклером и Ферстаппеном

Вильнёв: вот мы и увидели разницу между Леклером и Ферстаппеном
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв оценил противостояние Макса Ферстаппена и Шарля Леклера в борьбе за чемпионство и отметил ошибку монегаска на Гран-при Франции.

«Леклер допустил непозволительную ошибку, о чём он и сам сказал в интервью по окончании гонки. Шарль здорово справлялся с прессингом в Австрии, но во Франции держался намного хуже. Вот это и есть разница между Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном, который таких ошибок не допускает.

Что касается борьбы за титул, то даже когда Шарль выигрывает, Макс финиширует следом, так что это отставание не отыграть», — написал Вильнёв в своей колонке на Formule1.

После Гран-при Франции разрыв между Ферстаппеном и Леклером увеличился до 63 очков.

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