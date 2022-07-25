Хорнер: «Ред Булл» проделал феноменальную работу

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что текущее положение Макса Ферстаппена и команды превосходит все его ожидания.



«Если бы на Рождество мне сказали, что при самых значительных изменениях в регламенте за последние 40 лет мы к этому отрезку сезона будем иметь восемь побед в Гран-при, две победы в спринтерских гонках и лидировать в зачёте пилотов и Кубке Конструкторов, это превзошло бы мои самые смелые ожидания.



Думаю, это и правда свидетельствует о том, что с какой решимостью и самоотверженностью идёт тяжёлая работа за кулисами. Мы видели, что «Феррари» очень сильны, «Мерседес» набирает обороты. Учитывая, что мы позже всех перешли на новую машину, могу сказать, что была проделана феноменальная работа», — приводит слова Хорнера Racefans.



Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов с отрывом в 63 очка от ближайшего преследователя. «Ред Булл» в Кубке Конструкторов опережает «Феррари» на 82 очка.