Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: «Ред Булл» проделал феноменальную работу

Хорнер: «Ред Булл» проделал феноменальную работу
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что текущее положение Макса Ферстаппена и команды превосходит все его ожидания.

«Если бы на Рождество мне сказали, что при самых значительных изменениях в регламенте за последние 40 лет мы к этому отрезку сезона будем иметь восемь побед в Гран-при, две победы в спринтерских гонках и лидировать в зачёте пилотов и Кубке Конструкторов, это превзошло бы мои самые смелые ожидания.

Думаю, это и правда свидетельствует о том, что с какой решимостью и самоотверженностью идёт тяжёлая работа за кулисами. Мы видели, что «Феррари» очень сильны, «Мерседес» набирает обороты. Учитывая, что мы позже всех перешли на новую машину, могу сказать, что была проделана феноменальная работа», — приводит слова Хорнера Racefans.

Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов с отрывом в 63 очка от ближайшего преследователя. «Ред Булл» в Кубке Конструкторов опережает «Феррари» на 82 очка.

Новость по теме
Хорнер: не думаю, что Шарль дарит очки Ферстаппену, ему просто не повезло
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022