Хэмилтон ответил на вопрос, сможет ли он провести 400 Гран-при

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон во Франции в минувший уик-энд провёл свой 300-й этап в Формуле-1.



Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф позже заявил, что Хэмилтон способен провести в Формуле-1 ещё 5-10 лет и дойти до 400 Гран-при за карьеру.



«Что же, 400 — это большое число! Во-первых, я благодарен уже тому, что дошёл до отметки в 300 Гран-при, но я чувствую себя свежим и полным. Получаю удовольствие от каждой гонки и горжусь тем, что работаю в такой команде. Наслаждаюсь своей работой, как никогда раньше.



Я хочу снова побеждать и нужно время, чтобы вернуться к этому. В какой-то момент мы безусловно сядем за стол переговоров и обсудим будущее, но сейчас я хочу развиваться вместе с нашей командой. Не только на гонках, но и за пределами трассы», — приводит слова Хэмилтона PitPass.



Напомним, что контракт Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитан до конца 2023 года.

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