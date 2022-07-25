Оруджев объяснил, почему не верит, что Хэмилтон скрывает информацию от Расселла
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Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев прокомментировал появившиеся в СМИ слухи, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон изменил свой подход к совместной работе с Джорджем Расселлом. Согласно предположениям, на фоне проигрыша напарнику на старте сезона Хэмилтон стал скрывать от партнёра некоторую информацию, и это позволило семикратному чемпиону мира вновь начать опережать Расселла.
«Думаю, это разговоры и только. Не могу представить, чтобы в команде, где ещё и проблемы с машиной, были секреты внутри друг от друга», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
На Гран-при Франции Хэмилтон и Расселл оба попали на подиум, финишировав на второй и третьей позициях.
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