Оруджев объяснил, почему не верит, что Хэмилтон скрывает информацию от Расселла

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев прокомментировал появившиеся в СМИ слухи, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон изменил свой подход к совместной работе с Джорджем Расселлом. Согласно предположениям, на фоне проигрыша напарнику на старте сезона Хэмилтон стал скрывать от партнёра некоторую информацию, и это позволило семикратному чемпиону мира вновь начать опережать Расселла.



«Думаю, это разговоры и только. Не могу представить, чтобы в команде, где ещё и проблемы с машиной, были секреты внутри друг от друга», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».



На Гран-при Франции Хэмилтон и Расселл оба попали на подиум, финишировав на второй и третьей позициях.