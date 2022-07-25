Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев объяснил, почему не верит, что Хэмилтон скрывает информацию от Расселла

Оруджев объяснил, почему не верит, что Хэмилтон скрывает информацию от Расселла
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев прокомментировал появившиеся в СМИ слухи, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон изменил свой подход к совместной работе с Джорджем Расселлом. Согласно предположениям, на фоне проигрыша напарнику на старте сезона Хэмилтон стал скрывать от партнёра некоторую информацию, и это позволило семикратному чемпиону мира вновь начать опережать Расселла.

«Думаю, это разговоры и только. Не могу представить, чтобы в команде, где ещё и проблемы с машиной, были секреты внутри друг от друга», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

На Гран-при Франции Хэмилтон и Расселл оба попали на подиум, финишировав на второй и третьей позициях.

Почему Леклер попал в аварию и правда ли Хэмилтон скрывает данные от напарника? Разбор Почему Леклер попал в аварию и правда ли Хэмилтон скрывает данные от напарника? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022