Феттель: Стролл застал меня врасплох на последнем круге

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель после Гран-при Франции сказал, что едва избежал столкновения с напарником Лэнсом Строллом на финальном круге.
«На предыдущем круге я сократил отставание от Лэнса до минимума. Мне кажется, я был быстрее, хотя это, на самом деле, уже не имело никакого значения для команды. Мы в любом случае получили бы только одно очко. Он нажал на тормоза, прежде чем снова разогнаться, и это застало меня врасплох. В итоге я уже потерял инерцию, но, как я уже сказал, для команды это не имело значения.
Думаю, мог бы финишировать и выше, но мне не хватало чистого воздуха и были проблемы с гоночным темпом. Могли быть быстрее и провести гонку получше. Нам есть на что обратить внимание», — цитирует Феттеля Racefans.
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