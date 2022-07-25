Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Феттель: Стролл застал меня врасплох на последнем круге

Феттель: Стролл застал меня врасплох на последнем круге
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель после Гран-при Франции сказал, что едва избежал столкновения с напарником Лэнсом Строллом на финальном круге.

«На предыдущем круге я сократил отставание от Лэнса до минимума. Мне кажется, я был быстрее, хотя это, на самом деле, уже не имело никакого значения для команды. Мы в любом случае получили бы только одно очко. Он нажал на тормоза, прежде чем снова разогнаться, и это застало меня врасплох. В итоге я уже потерял инерцию, но, как я уже сказал, для команды это не имело значения.

Думаю, мог бы финишировать и выше, но мне не хватало чистого воздуха и были проблемы с гоночным темпом. Могли быть быстрее и провести гонку получше. Нам есть на что обратить внимание», — цитирует Феттеля Racefans.

Новость по теме
Босс «Макларена» опроверг слухи о переходе Феттеля в команду
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022