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Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Франции: три пилота возглавляют таблицу

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Франции: три пилота возглавляют таблицу
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По итогам 12-го этапа сезона-2022, Гран-при Франции, два пилота получили штрафные баллы — гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу получил два балла за инцидент с Миком Шумахером, а пилот «Альпин» Эстебан Окон — два балла за столкновение с Юки Цунодой.

За минувшую неделю два штрафных балла сгорели у Льюиса Хэмилтона и ещё один балл у его напарника Джорджа Расселла. На счету Хэмилтона теперь за последние 12 месяцев нет штрафных баллов, у Расселла их осталось всего два.

Возглавляют протокол по-прежнему три пилота — Макс Ферстаппен, Пьер Гасли и Лэнс Стролл.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Пьер Гасли«Альфа Таури»710 октября 2022 года — 2 балла
Лэнс Стролл«Астон Мартин»71 августа 2022 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»712 сентября 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»610 октября 2022 года — 2 балла
Александер Албон«Уильямс»627 марта 2023 года — 2 балла
Юки Цунода«Альфа Таури»614 ноября 2022 года — 2 балла
Эстебан Окон«Альпин»612 сентября 2022 года — 1 балл
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»427 марта 2023 года — 1 балл
Валттери Боттас«Альфа Ромео»31 августа 2022 года — 2 балла
Кевин Магнуссен«Хаас»28 мая 2023 года — 2 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»226 марта 2023 года — 1 балл
Джордж Расселл«Мерседес»210 июля 2023 года — 2 балла
Себастьян Феттель«Астон Мартин»110 июля 2023 года — 1 балл
Серхио Перес«Ред Булл»112 сентября 2022 года — 1 балл
Николас Латифи«Уильямс»112 июня 2023 года — 1 балл
Ландо Норрис«Макларен»110 июля 2023 года — 1 балл
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