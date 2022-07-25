Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Франции: три пилота возглавляют таблицу
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По итогам 12-го этапа сезона-2022, Гран-при Франции, два пилота получили штрафные баллы — гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу получил два балла за инцидент с Миком Шумахером, а пилот «Альпин» Эстебан Окон — два балла за столкновение с Юки Цунодой.
За минувшую неделю два штрафных балла сгорели у Льюиса Хэмилтона и ещё один балл у его напарника Джорджа Расселла. На счету Хэмилтона теперь за последние 12 месяцев нет штрафных баллов, у Расселла их осталось всего два.
Возглавляют протокол по-прежнему три пилота — Макс Ферстаппен, Пьер Гасли и Лэнс Стролл.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|7
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|7
|1 августа 2022 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|7
|12 сентября 2022 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|6
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Александер Албон
|«Уильямс»
|6
|27 марта 2023 года — 2 балла
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|6
|14 ноября 2022 года — 2 балла
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|6
|12 сентября 2022 года — 1 балл
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|4
|27 марта 2023 года — 1 балл
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|3
|1 августа 2022 года — 2 балла
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|2
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|2
|26 марта 2023 года — 1 балл
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|2
|10 июля 2023 года — 2 балла
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|1
|10 июля 2023 года — 1 балл
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|1
|12 сентября 2022 года — 1 балл
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|1
|12 июня 2023 года — 1 балл
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1
|10 июля 2023 года — 1 балл
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