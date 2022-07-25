Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Франции: три пилота возглавляют таблицу

По итогам 12-го этапа сезона-2022, Гран-при Франции, два пилота получили штрафные баллы — гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу получил два балла за инцидент с Миком Шумахером, а пилот «Альпин» Эстебан Окон — два балла за столкновение с Юки Цунодой.



За минувшую неделю два штрафных балла сгорели у Льюиса Хэмилтона и ещё один балл у его напарника Джорджа Расселла. На счету Хэмилтона теперь за последние 12 месяцев нет штрафных баллов, у Расселла их осталось всего два.



Возглавляют протокол по-прежнему три пилота — Макс Ферстаппен, Пьер Гасли и Лэнс Стролл.

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Пьер Гасли «Альфа Таури» 7 10 октября 2022 года — 2 балла Лэнс Стролл «Астон Мартин» 7 1 августа 2022 года — 2 балла Макс Ферстаппен «Ред Булл» 7 12 сентября 2022 года — 2 балла Фернандо Алонсо «Альпин» 6 10 октября 2022 года — 2 балла Александер Албон «Уильямс» 6 27 марта 2023 года — 2 балла Юки Цунода «Альфа Таури» 6 14 ноября 2022 года — 2 балла Эстебан Окон «Альпин» 6 12 сентября 2022 года — 1 балл Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 4 27 марта 2023 года — 1 балл Валттери Боттас «Альфа Ромео» 3 1 августа 2022 года — 2 балла Кевин Магнуссен «Хаас» 2 8 мая 2023 года — 2 балла Даниэль Риккардо «Макларен» 2 26 марта 2023 года — 1 балл Джордж Расселл «Мерседес» 2 10 июля 2023 года — 2 балла Себастьян Феттель «Астон Мартин» 1 10 июля 2023 года — 1 балл Серхио Перес «Ред Булл» 1 12 сентября 2022 года — 1 балл Николас Латифи «Уильямс» 1 12 июня 2023 года — 1 балл Ландо Норрис «Макларен» 1 10 июля 2023 года — 1 балл