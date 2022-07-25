Тед Кравиц: поведение Феттеля говорит о том, что это его последний год в Формуле-1

Журналист Тед Кравиц считает, что Себастьян Феттель уже принял решение о завершении карьеры в Формуле-1.



«В «Астон Мартин» хотят, чтобы Феттель остался. Как я понимаю, они сделали ему предложение. Но я не знаю, собирается ли Феттель его принимать. Вот что сейчас творится. Себастьян сейчас ведёт себя определённым образом. Он совершает определённые поступки, например, привозит своих детей на трассу на Гран-при Австрии. И это поведение позволяет предположить, что это последний год Феттеля в Формуле-1.



Или взять все эти заезды на исторических машинах. «Уильямс» на «Сильверстуоне», «Астон Мартин» во Франции. Думаю, это последний год Феттеля в Формуле-1, он уже принял решение. Но посмотрим, что в итоге получится», — приводит слова Кравица PlanetF1.