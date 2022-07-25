Итальянская пресса сравнила аварию Леклера с аварией Феттеля на Гран-при Германии — 2018

Итальянское издание Corriere dello Sport сравнило аварию Шарля Леклера в гонке Гран-при Франции с аварией Себастьяна Феттеля на Гран-при Германии 2018 года.
«Каждый фанат «Феррари» кричал, что этого быть не должно, в том числе и сам Леклер. Никто не идеален, но титул всегда достаётся тому, кто совершает меньше ошибок. С таким большим отставанием дорога Ферстаппена к титулу открыта.
Леклер извлечёт урок из этой ошибки и больше её не допустит. Он всегда учился на своих ошибках в прошлом. Но сейчас вкус происходящего остаётся горьким. Эта авария была похожа на аварию Феттеля в Хоккенхайме, когда он лидировал четыре года назад», — написал обозреватель Corriere dello Sport.
После Гран-при Франции отставание Леклера от Ферстаппена составляет 63 очка.
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