Лео Туррини: «Феррари» пока не готова к борьбе за титул

Итальянский журналист Лео Туррини считает, что в настоящий момент «Феррари» не готова к борьбе за титул.



«Мы не готовы. Мы неделями ломали голову над ошибками руководства, и даже во Франции неизбежный пит-стоп Сайнса был далёк от образцового. Сейчас речь о том, что команда должна привыкнуть к работе в условиях огромного прессинга, однако последние события показали, что мы к этому пока не готовы.



Но я всё ещё считаю, что команда на правильном пути. Думаю, что мы не выиграем титул в 2022 году. Но нужно собрать всё воедино, всё лучшее, начиная с Леклера, а не начинать политическую битву за абсурдные реформы в 2023-м. Надеюсь, что Джон Элканн сделает своё дело», — написал Лео Туррини в своём блоге.