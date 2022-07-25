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Боттас: я мог просидеть полтора часа в сауне и заработать столько же очков

Боттас: я мог просидеть полтора часа в сауне и заработать столько же очков
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас прокомментировал результаты Гран-при Франции.

«Я мог посидеть в сауне полтора часа и получить столько же очков, как во Франции. Весь пот был напрасным. Но, конечно, мы всегда чему-то учимся. Я должен был остановиться во время первой машины безопасности, потому что в обычных условиях на пит-лейн теряется слишком много времени. Было бы неплохо проехать как можно дольше на «харде», а затем перейти на «медиум». Но всё сложилось не самым удачным образом.

Надеюсь, что мы сможем продолжать атаковать и получим больше новинок, потому что во Франции у «Уильямса» был лучший гоночный темп, чем у нас. Это определённо не та ситуация, что была несколько гонок назад», — приводит слова Боттаса PlanetF1.

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