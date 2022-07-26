Хилл считает, что Сайнс, а не Леклер, является лидером «Феррари»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что Карлос Сайнс проявляет больше лидерских качеств, чем Шарль Леклер.



«Это прекрасная команда, потенциально у них отличная машина, если они смогут решить все свои проблемы и начать двигаться в верном направлении как команда, то они способны на многое. Этот вызов выглядит очень привлекательно.



Карлос Сайнс для меня выглядит большим лидером команды, чем Леклер. Особенно с точки зрения стратегии и умения принимать верные решения. Шарль очень быстр, он быстрее, чем Карлос. Но с точки зрения общения с командой, с точки зрения работы… Шарлю нужно, чтобы кто-то сказал — мы приняли решение.



Если «Феррари» решит проблемы, то они будут очень близки к победе в чемпионате», — сказал Деймон Хилл в эфире Sky Sports.