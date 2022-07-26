Алонсо: был бы счастлив финишировать пятым или шестым каждое воскресенье

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о сражении с «Маклареном» в Кубке конструкторов.



«Я счастлив. Это комфортное шестое место на финише. Как есть. Я бы хотел, чтобы у нас было больше таких стабильных уикендов, тогда мы бы каждое воскресенье финишировали пятыми или шестыми.



Правда в том, что мы боремся с «Маклареном» в Кубке конструкторов, и опередить их приятно. Мы хотели финишировать впереди них. Похоже, что «Макларены» быстры на одном круге, они были на полсекунды впереди нас. Но в гонке мы смогли их опередить, и я этому рад.



Думаю, решающим стал старт. Я бы хотел дать бой «Мерседесам» и «Ред Булл», но сейчас они не в нашей лиге», — приводит слова Алонсо PlanetF1.