«Стакан по-прежнему наполовину пуст». Вольф высказался об отставании от «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу выступлений команды в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что Хэмилтон смог стабилизировать отставание на уровне пяти или шести секунд в первом отрезке, но нужно быть честным и сказать, что когда они гонялись друг с другом во втором отрезке, Макс, вероятно, просто старался не ошибиться и держался на трассе. Так что, с моей точки зрения, стакан по-прежнему наполовину пуст, нам нужно ещё очень сильно прибавлять в темпе, чтобы догнать «Ред Булл».

С каждым кругом мы собираем всё больше данных, так что мы собираем маленькие кусочки головоломки воедино. Это процесс, который иногда бывает трудным. Нам просто не хватает скорости на одном круге, а также порой не хватает темпа на определённых отрезках гонки. Не существует одного решения, которое бы волшебным образом всё исправило», — приводит слова Вольфа Autosport.