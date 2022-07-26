«Стакан по-прежнему наполовину пуст». Вольф высказался об отставании от «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу выступлений команды в нынешнем сезоне.
«Я думаю, что Хэмилтон смог стабилизировать отставание на уровне пяти или шести секунд в первом отрезке, но нужно быть честным и сказать, что когда они гонялись друг с другом во втором отрезке, Макс, вероятно, просто старался не ошибиться и держался на трассе. Так что, с моей точки зрения, стакан по-прежнему наполовину пуст, нам нужно ещё очень сильно прибавлять в темпе, чтобы догнать «Ред Булл».
С каждым кругом мы собираем всё больше данных, так что мы собираем маленькие кусочки головоломки воедино. Это процесс, который иногда бывает трудным. Нам просто не хватает скорости на одном круге, а также порой не хватает темпа на определённых отрезках гонки. Не существует одного решения, которое бы волшебным образом всё исправило», — приводит слова Вольфа Autosport.
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