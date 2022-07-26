Риккардо: если оценивать выступление по 10-балльной шкале, то у меня будет -46

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался о своём выступлении на Гран-при Франции в минувший уикенд.



«Я старался сдерживать Окона как можно дольше, но в итоге он смог меня достать в десятом повороте. Если в первой половине гонки я ещё держал темп, то потом соперники выжимали больше скорости, а я начал отставать. Не знаю, в чём именно заключалась проблема, это ещё нужно изучить. Мне не казалось, что я как-то чересчур агрессивно работаю с шинами. Не знаю, почему я начал так отставать. Если оценивать своё выступление по 10-балльной шкале, то у меня будет -46», — приводит слова Риккардо PlanetF1.



На Гран-при Франции Даниэль Риккардо финишировал на девятом месте. В общем зачёте пилотов австралиец располагается на 12-й строчке с 19 очками.

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