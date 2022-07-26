Хорнер: очень удобно прикрываться обеспечением безопасности

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз высказался об изменениях в регламенте, которые ожидаются в Формуле-1 с 2023 года.



«Во Франции я не заметил никаких проблем с дельфинированием. Я думаю, должно быть решение, основанное на здравом смысле, а не переписывание правил на следующий сезон при имеющихся ограничениях бюджета. Для небольших команд это станет проблемой, потому что у них нет ресурсов, чтобы отреагировать на эти изменения.



На самом деле я бы ещё поспорил с тем, что это вопрос безопасности. Всё зависит от команды и её машины. Можно легко избавиться от дельфинирования, но тогда потеряют в производительности. Следовательно, в обязанности ФИА не входит обеспечение конкурентоспособности команд. Безопасностью очень удобно прикрыться, потому что в этом случае необязательно проводить голосование», — приводит слова Хорнера Motorsport.

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