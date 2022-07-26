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Мик Шумахер прокомментировал исход Гран-при Франции

Мик Шумахер прокомментировал исход Гран-при Франции
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о проблемах, возникших на Гран-при Франции в минувший уикенд.

«Во Франции у нас получился достаточно тяжёлый старт на шинах «медиум». Всё вышло не так, как мы предполагали. Дальше по ходу гонки мы решили, что нужно заехать на пит-стоп, но сразу после этого появилась машина безопасности, а это значило, что многие пилоты получат, по сути, бесплатный пит-стоп.

В такой ситуации мы оказались далеко позади, затем случился ещё и контакт с Чжоу. В целом гонка выдалась довольно тяжёлой, но мы кое-чему научились и, надеюсь, сможем провести Гран-при Венгрии намного лучше», — цитирует Шумахера Motorsport Week.

Мик Шумахер во Франции финишировал на 15-м месте. В двух предыдущих гонках он занимал восьмое и шестое места.

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