Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «КАМАЗ-мастер» высказались о возможности выступления на ралли «Дакар» 2023 года

В «КАМАЗ-мастер» высказались о возможности выступления на ралли «Дакар» 2023 года
Комментарии

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, продолжает ли гоночный коллектив подготовку к ралли-марафону «Дакар» на фоне неопределённости с участием камазовцев в гонке 2023 года.

«Мы всё равно готовимся к «Дакару». Никто нам отбоя не давал. Да, ситуация сейчас непростая, но «Дакар» только в следующем году. Мы и сейчас ехали «Шёлковый путь» и испытывали новинки с прицелом на «Дакар» — и даже если вдруг этой гонки у нас не будет, мы всё равно поедем на сборы и будем продолжать и заниматься, чтобы, когда всё восстановится, — дай бог это произойдёт быстрее — мы были готовы. Мы должны быть в форме — и технически, и сами, чтобы сразу влиться в гонку и показать достойный результат», — заявил Николаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Захарченко.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022