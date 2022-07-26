В «КАМАЗ-мастер» высказались о возможности выступления на ралли «Дакар» 2023 года

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, продолжает ли гоночный коллектив подготовку к ралли-марафону «Дакар» на фоне неопределённости с участием камазовцев в гонке 2023 года.
«Мы всё равно готовимся к «Дакару». Никто нам отбоя не давал. Да, ситуация сейчас непростая, но «Дакар» только в следующем году. Мы и сейчас ехали «Шёлковый путь» и испытывали новинки с прицелом на «Дакар» — и даже если вдруг этой гонки у нас не будет, мы всё равно поедем на сборы и будем продолжать и заниматься, чтобы, когда всё восстановится, — дай бог это произойдёт быстрее — мы были готовы. Мы должны быть в форме — и технически, и сами, чтобы сразу влиться в гонку и показать достойный результат», — заявил Николаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Захарченко.
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