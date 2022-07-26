Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бинотто: не вижу причин, по которым мы не могли бы выиграть оставшиеся десять гонок

Бинотто: не вижу причин, по которым мы не могли бы выиграть оставшиеся десять гонок
Комментарии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оптимистично настроен на оставшуюся часть сезона, несмотря на то что итальянская команда серьёзно уступает «Ред Булл» и в зачёте пилотов, и в Кубке конструкторов.

«В плане скорости нам удалось провести хороший уикенд. Шарль завоевал поул и шёл в лидерах. Думаю, у нас было преимущество перед «Ред Булл» и по деградации шин. Это добавляет нам уверенности.

Нашей целью должны быть не просто победы, а дубли. Нет никаких причин, по которым мы не могли бы выиграть оставшиеся десять гонок в нынешнем сезоне. Я предпочитаю позитив и поэтому остаюсь оптимистом.

Может ли что-то произойти с Ферстаппеном и «Ред Булл»? Такое уже случалось и с ними, и с нами. Но я не собираюсь рассчитывать на это. Мы должны полагаться только на себя и делать максимум из того, что в наших силах», — приводит слова Бинотто Motorsport.

Новость по теме
Бинотто — о сходе Леклера: это была в чистом виде ошибка пилота
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022