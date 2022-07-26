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Камазовец Николаев прокомментировал победу Мазепина на «Шёлковом пути»

Камазовец Николаев прокомментировал победу Мазепина на «Шёлковом пути»
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал победу экс-пилота Формулы-1 Никиты Мазепина в ралли-марафоне «Шёлковый путь» в зачёте мотовездеходов.

«Здорово, что у него пошло. Для нашего спорта это хороший пример другим ребятам, которые задумываются о том, чтобы пересесть из других дисциплин в ралли-рейдах. Вот — парень из Формулы-1, тренировался, выезжал на тесты, провёл немало времени на сборах. Да, он раньше выступал в картинге, «формулах», но и Фернандо Алонсо выступал на «Дакаре» и показывал хорошие результаты — попадал в топ-10, не ехал где-то в конце.

Наверняка многие болельщики, которые следили за Мазепиным в Формуле-1, переключились на «Шёлковый путь», и это популяризует нашу дисциплину. Уверен, и европейские кольцевые гонщики отметили его выступление и теперь поглядывают в сторону ралли-рейдов», — заявил Николаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Захарченко.

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