В «КАМАЗ-мастер» рассказали, как себя проявили импортозамещённые узлы на «Шёлковом пути»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников рассказал, как использовались на ралли-марафоне «Шёлковый путь» импортозамещённые узлы, на которые камазовцы перешли в 2022 году.



«Для нас это очень актуальный вопрос. Есть ряд позиций, которые мы пытаемся заменить. Например, элементы подвески: в этот раз мы использовали пружины производства нашего города и на разных машинах стояли отличающиеся друг от друга компоненты. Не всё сработало гладко, но в целом мы на верном пути, чтобы наработать определённое качество.



Есть также ряд позиций у двигателистов, специалистов по трансмиссии. Многие детали стараемся делать сами, но есть пока ещё что-то, что мы не охватили: резинотехнические изделия, например, манжеты, сальники. На ближайших выездах будем пробовать новых поставщиков, плюс нас поддерживают топливные партнёры, но мы в активном поиске и ищем российских производителей, которые готовы к спецзаказам», — заявил Сотников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Захарченко.