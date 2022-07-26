Штайнер высказался о долгожданном обновлении болида «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер дал комментарий по поводу обновлений болида команды.

«Как многие знают, мы немного подождали, чтобы начать использовать наши обновления, потому что я думаю, что у нас по-прежнему хороший темп. Теперь мы хотим повысить производительность. Что именно мы изменим, я не хочу говорить, потому что не хочу сглазить. Нам просто нужно подождать и посмотреть, что мы сможем получить от этого пакета.



Во Франции мы не смогли доставить на гоночную трассу два комплекта обновлений, поэтому, учитывая, что Кевин находится впереди в чемпионате, мы дали ему пакет, чтобы он попробовал. К сожалению, у нас возникли некоторые задержки на стадии разработки, поэтому мы перенесли эту идею на этап в Венгрии. Кроме того, из-за ситуации с запчастями, которая была в начале сезона, вплоть до седьмой или восьмой гонки, мы немного отстали в производстве, и поэтому у нас не хватает деталей для двух машин. Мы боремся с проблемой с запасными частями, так что, надеюсь, мы сможем всё сделать и привезти их в Венгрию», — приводит слова Штайнера пресс-служба команды.