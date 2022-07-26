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В «КАМАЗ-мастер» рассказали, что сейчас происходит с новым капотным грузовиком

В «КАМАЗ-мастер» рассказали, что сейчас происходит с новым капотным грузовиком
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, почему команда не выставила новый капотный грузовик на ралли-марафон «Шёлковый путь».

«Нам не хватило времени, и в итоге было принято решение, что на «Шёлковый путь» поедут проверенные надёжные машины, которые выступали на «Дакаре» в этом году. Этот грузовик мы достроили, но он ещё достаточно сырой, и выступать на нём для нас было бы неправильно. Когда это будет проверенный и испытанный автомобиль, в котором всё чётко, мы можем взять его на гонку.

Сейчас проект капотного грузовика ведёт Айрат Мардеев, он курирует этот проект и будет выступать на нём. Ближайшие соревнования — наверное, чемпионат России. Если команда отправится на тестовые сборы, то и машина на них, скорее всего, тоже поедет. Но в ней всё готово, и теперь все мы будем плотно ей заниматься», — заявил Николаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Захарченко.

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