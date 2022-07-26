В «КАМАЗ-мастер» назвали вероятную ошибку мазовцев, стоившую им схода на «Шёлковом пути»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал сход гонщика «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского после неудачного преодоления брода на девятом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь».



«Брод — это такое препятствие, к которому надо быть готовым. Организаторы не могут прописать, например, вязкость ила. Ты должен понимать, каким ты въедешь в этот брод, потому что первый грузовик пройдёт увереннее, но после каждого следующего ил и дно проминаются, становится всё глубже и глубже. Составители маршрута не могут тебе рассказать, каким будет брод к твоему проезду. Ты сам должен понимать, каким именно ты едешь, какой тебе нужен ход. Нужно подготовиться, спустить шины, если нужно, чтобы брод преодолеть. Причём мы тоже порой застревали в бродах — бывает. Тут порой нужно везение.



Если взять, например, команду «МАЗ-СПОРТавто», то, я так понимаю, ребята были не совсем подготовлены к бродам. У них шноркель — так называется фильтр — был под капотом, и они ехали после «КАМАЗов». Мы, естественно, уже протоптали там серьёзную колею, большая глубина, и было понятно, что им нельзя было влетать на такой скорости. У нас фильтр на крыше, и мы можем себе позволить порезче нырнуть — ничего страшного, если даже вода попадёт на лобовое стекло. А у них такое недопустимо: вода залилась на капот, залила двигатель — гидроудар.



Тут нужно было с вечера готовиться — когда знаешь, что у тебя такое решение. Притом я слышал, что у них есть специальная заслонка и перед бродом ты изнутри кабины её прикрыл, брод переехал — открыл. Не знаю, пользовались ли ей ребята, но в итоге произошло так», — заявил Николаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Захарченко.