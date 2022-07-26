Глава «Хааса» отреагировал на новый скандал с бывшим титульным спонсором команды

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не удивлён, что бывший титульный спонсор команды Rich Energy в очередной раз попал в скандальную историю.



Напомним, в 2019 году Rich Energy подписала контракт с «Хаасом», но в середине сезона глава компании Уильям Стори заявил, что ввиду слабых результатов команды соглашение расторгнуто. Позже сама компания утверждала, что заявление в социальных сетях было сделано злоумышленниками, но в итоге соглашение расторгли.



На прошлой неделе Уильям Стори объявил о досрочном прекращении сотрудничества с командой OMG Racing, которая выступает в британском Супербайке. Стори сослался на недобросовестные действия со стороны команды.



«Я читал об этой истории, поэтому в курсе. Не знаю, сколько получили в итоге денег эти ребята, но нам, по крайней мере, достались какие-то средства. Было совершенно очевидно, что это произойдёт. Удивлён ли я? Нисколько», — цитирует Штайнера Autosport.