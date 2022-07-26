Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Феррари» опровергли, что звали Сайнса в боксы ровно в момент атаки на Переса

В «Феррари» опровергли, что звали Сайнса в боксы ровно в момент атаки на Переса
Комментарии

Главный стратег «Феррари» Инаки Руэда рассказал о моменте на Гран-при Франции, когда итальянская команда связывалась с Карлосом Сайнсом для того, чтобы тот заехал на пит-стоп.

«Телевизионные трансляции подают данные зрителям с задержкой. Во Франции вы видели, что Перес и Сайнс боролись на 41-м круге. Мы разговаривали с Карлосом. Мы видели, что он не смог обогнать Переса на прямой, и в 10-м повороте мы действительно позвали Карлоса на пит-стоп. Конечно, он боролся с Пересом, поэтому он сказал нам, что не хочет уходить на этом круге.

В эфире эту команду показали только в 15-м повороте, сразу после въезда, что является бессмыслицей, потому что разве мы станем связываться с гонщиком так поздно, что он даже не успеет среагировать на наши указания?» — сказал Руэда в интервью пресс-службе команды.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022