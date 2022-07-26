В «Феррари» объяснили решение позвать Карлоса Сайнса на второй пит-стоп

Главный стратег «Феррари» Иньяки Руэда объяснил решение отправить Карлоса Сайнса на второй пит-стоп на Гран-при Франции.
«После выхода машины безопасности мы были единственными, кто остался на шинах «медиум». Все конкуренты были на харде. Это означало, что у нас будет преимущество примерно в течение 20 кругов, пока наши шины будут достаточно прочны. Но к концу отрезка те, кто на харде, были бы быстрее нас.
Ожидаемый срок службы шин «медиум» – 25 кругов. После ухода машины безопасности оставалось ещё 35 кругов. То есть Карлосу пришлось бы на протяжении десяти оставшихся кругов беречь резину и замедляться. Иначе резина может лопнуть. Это опасно, вы рискуете закончить в барьере.
Пятисекундный штраф изменил наш подход. Если бы мы использовали шины «медиум» до конца, то Карлос не смог бы отыграть эти пять секунд. Понимая это, мы решили отправить его на пит-стоп и попробовать получить дополнительное очко за самый быстрый круг», — приводит слова Руэды пресс-служба команды.
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