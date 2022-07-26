Попов — о «Феррари»: самое страшное — это когда над тобой смеются

Известный российский комментатор Алексей Попов подвёл промежуточные итоги выступления команды «Феррари» в сезоне-2022.

«Феррари» в этом году умудряются упускать всё подряд. То моторы, то тактика, то пилотские ошибки… и так по кругу. Из 12 прошедших гонок как минимум две были потеряны по тактике, две по моторам и две по ошибкам. Итого шесть. Не многовато ли? Не знаю, как так можно бороться за титул.

Они изначально вкладывали всё, что могли в машину 2022 года. И у них получилось. И по машине, и по мотору. Они единственные, кто не заметил 10-процентные добавки биотоплива, от которой у всех полетели в тартарары лошадиные силы. У них всё получилось, но они не были готовы к борьбе за титул.

Смех болельщиков – самое страшное. Не так страшно, когда тебя жалеют, но страшно, когда над тобой смеются. Истории с клоунами и разноцветными париками, пририсованными людям с капитанского мостика… Представить это во времена Жана Тодта и Росса Брауна невозможно», – сказал Попов в своём YouTube-подкасте.