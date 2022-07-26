Бывший инженер «Феррари» оценил шансы Ферстаппена и Леклера в этом сезоне Формулы-1
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Бывший инженер «БМВ» и «Феррари» Эрнест Кнорс высказал мнение, что пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен с высокой долей вероятности должен выиграть нынешний сезон Формулы-1.
«У нас есть Макс, который действует уверенно. У него огромное преимущество. В его распоряжении есть машина, с которой он здорово ладит и которая до сих пор была довольно надёжной. С другой стороны, есть гонщик, который иногда борется со своей производительностью, порой он борется с производительностью и надёжностью своей команды. А потому едва ли можно рассчитывать, что Макс Ферстаппен и «Ред Булл» проиграют чемпионат», — приводит слова Кнорса издание Motorsport Nederland.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
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