Деймон Хилл: в «Феррари» определённо должны спросить себя, что они делают не так

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл после Гран-при Франции высказал мнение, что «Феррари» нужно подумать о том, как повысить эффективность коммуникации внутри коллектива.



«Возможно, он (Сайнс) действительно преодолел бы пятисекундный дефицит и оказался бы на подиуме, если бы продолжил и не сделал пит-стоп. В общем, похоже, что «Феррари» оказывается в затруднительном положении, когда она находится под давлением и когда дело доходит до принятия важных решений.



Я думаю, что в «Феррари» определённо должны взглянуть на себя и спросить, что они делают не так. У них есть машина и пилоты. Что им нужно, так это оказывать им поддержку и давать чёткие инструкции во время гонки. Нельзя допускать, чтобы разные люди принимали разные решения, а затем меняли их в последнюю минуту», — приводит слова Хилла RacingNews365 со ссылкой на Sky Sports.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: