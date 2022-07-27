Вязович рассказал, вернули ли МАЗу стартовые взносы за участие в «Дакаре»

Руководитель и боевой пилот белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал о ситуации со стартовыми взносами за участие в «Дакаре», которые отказывалась возвращать компания-организатор ралли-марафона. По словам Вязовича, организаторы просто не хотят разговаривать с представителями белорусской команды.



«Ситуация на паузе. И дело не в том, вернули или не вернули деньги — а их, кстати, не вернули — а в том, что не происходит диалога. С нами просто не хотят разговаривать. А если и получается разговор, то неофициальный, в котором организаторы гонки говорят, что рады нас видеть на «Дакаре». Но по всем понятным причинам до официальных переговоров и официальной переписки дела не доходит. Нам просто не отвечают», — заявил Вязович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.