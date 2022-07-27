Вязович назвал унизительным выступление на «Дакаре» без флага и упоминания завода

Руководитель и боевой пилот белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал, что команда не станет участвовать в «Дакаре» на неприемлемых условиях, а участие без национальных флагов и упоминания завода, по мнению Сергея, унизительно.



«Тяжело было первый раз пропустить «Дакар», а сейчас мы морально пережили это и не готовы принимать неприемлемые для нас условия участия в гонке. Понятно, что мы заводская команда и моё решение не окончательное, но лично моё мнение — как человека, а не как руководителя «МАЗ-СПОРТавто» — возможность выступления без национальных флагов и упоминания завода унизительна.



Это не хвастовство, но за прошедшие годы наша команда прибавила и смогла навязать борьбу «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре». Ни у кого больше нет возможностей конкурировать с этой командой, и сразу было понятно, что после нашего недопуска на гонку она будет не самой интересной. Мы будем только рады, если соперники подтянутся к нам и навяжут борьбу, но на данном этапе основная интрига — сражение «МАЗ-СПОРТавто» и «КАМАЗ-мастер», — заявил Вязович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.