Даниил Квят подтвердил, что дебютирует в NASCAR в этой уикенд

Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подтвердил своё участие в гонке Кубка NASCAR в Индианаполисе в ближайший уикенд.



«Очень рад дебютировать в НАСКАР в эти выходные в Индианаполисе», — написал Квят.

Фото: Из личного архива Даниила Квята

Ранее Данеиил уже провёл тренировку на овале. Напомним, с 2014 по 2020 год Квят выступал в Формуле-1. Лучшим результатом россиянина стало второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году. По итогам того же сезона Квят занял седьмое место в общем зачёте, что является его высшим достижением в серии.

Весной Даниил отказался подписывать документ «Обязательство о нейтралитете и мире», выданный Международной автомобильной федерацией специально для гонщиков из России и Беларуси.