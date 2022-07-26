Даниил Квят подтвердил, что дебютирует в NASCAR в этой уикенд

Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подтвердил своё участие в гонке Кубка NASCAR в Индианаполисе в ближайший уикенд.
«Очень рад дебютировать в НАСКАР в эти выходные в Индианаполисе», — написал Квят.
Фото: Из личного архива Даниила Квята
Ранее Данеиил уже провёл тренировку на овале. Напомним, с 2014 по 2020 год Квят выступал в Формуле-1. Лучшим результатом россиянина стало второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году. По итогам того же сезона Квят занял седьмое место в общем зачёте, что является его высшим достижением в серии.
Весной Даниил отказался подписывать документ «Обязательство о нейтралитете и мире», выданный Международной автомобильной федерацией специально для гонщиков из России и Беларуси.
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