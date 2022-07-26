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Квят станет первым россиянином в NASCAR Cup

Квят станет первым россиянином в NASCAR Cup
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Гонщик Даниил Квят станет первым россиянином в NASCAR Cup. Ранее Даниил подтвердил, что дебютирует в американской серии на дорожной трассе в Индианаполисе в предстоящие выходные. Гонка запланирована на воскресенье, 31 июля. Начало заезда — в 21:30 по московскому времени. Россиянин выступит за команду Hezeberg.

Напомним, Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

Команда NASCAR показала тизер с подготовкой Квята к гонке:

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