Инсайдер: Квят заявлен на три гонки серии NASCAR

Российский гонщик и экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят заявлен на три предстоящих гонки серии NASCAR, сообщает журналист издания Motorsport Джим Аттер.
Помимо соревнований в Индианаполисе, которые состоятся уже в ближайший уикенд, Квят примет участие в гонке в Уоткинс-Глене, которая пройдёт 21 августа, и в «ровале» в Шарлотте, запланированном на 9 октября. Напомним, Квят представит голландский гоночный коллектив «Хезеберг» и выступит под номером 26. Именно этот номер был у россиянина во времена выступлений в Формуле-1.
Квят выступал в «Королевских гонках» с 2014 по 2020 год. Лучшим его результатом стало второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году. По итогам того же сезона Даниил занял седьмое место в общем зачёте пилотов, что является его высшим достижением в чемпионате.
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