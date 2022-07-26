Льюис Хэмилтон показал сотрудника «Мерседеса», за счёт которого добивается успеха. Фото

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, отдав должное заслугам своего гоночного инженера Питера Боннингтона по прозвищу Боно.



«Невозможно рассказать историю обо мне, не упомянув о тяжёлой работе Боно и всех часах, которые он потратил. Бывают дни, когда я действительно нуждаюсь в нём, а бывают, когда и он — во мне. Однако и в хорошие, и тяжёлые времена он всегда рядом со мной. Наше общение: то, что можно услышать по радио, и то, что остаётся в гараже, в инженерном отделе и за кулисами, имеет большое значение. Именно во многом за счёт него я добиваюсь успеха, но не только я — вся команда. Вечно благодарен моему приятелю Боно и счастлив, что он рядом со мной», — написал Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться: