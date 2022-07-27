Бинотто: в Венгрии нашей целью будет занять первые два места

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу выступления команды на Гран-при Франции, а также поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии.

«Это был хороший уикенд с точки зрения темпа, и машина оказалась очень конкурентоспособной. Думаю, выступление Карлоса Сайнса также показало это.

Шарль взял поул. Он лидировал в гонке. Я думаю, что мы имели преимущество над «Ред Булл» в плане деградации шин к 15-му кругу. Шарль набирал по две-три десятых с круга, ещё раз доказывая, что наша машина великолепна и бережно относится к шинам.

Мы уезжаем отсюда, из Ле Кастелле, с полной уверенностью в нашем пакете, в возможностях наших гонщиков и в нашей скорости.

Теперь, к счастью, через неделю у нас будет Венгрия. Для нас важно перевернуть страницу и посмотреть вперёд. Там снова будет очень жарко, и речь снова пойдёт про работу с шинами. Поэтому я скажу, что у нас есть много причин улыбаться и быть позитивными, потому что нашей целью в Венгрии должна быть не победа, а первые два места», — приводит слова Бинотто Racingnews365.