Бинотто: в Венгрии нашей целью будет занять первые два места

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу выступления команды на Гран-при Франции, а также поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии.
«Это был хороший уикенд с точки зрения темпа, и машина оказалась очень конкурентоспособной. Думаю, выступление Карлоса Сайнса также показало это.
Шарль взял поул. Он лидировал в гонке. Я думаю, что мы имели преимущество над «Ред Булл» в плане деградации шин к 15-му кругу. Шарль набирал по две-три десятых с круга, ещё раз доказывая, что наша машина великолепна и бережно относится к шинам.
Мы уезжаем отсюда, из Ле Кастелле, с полной уверенностью в нашем пакете, в возможностях наших гонщиков и в нашей скорости.
Теперь, к счастью, через неделю у нас будет Венгрия. Для нас важно перевернуть страницу и посмотреть вперёд. Там снова будет очень жарко, и речь снова пойдёт про работу с шинами. Поэтому я скажу, что у нас есть много причин улыбаться и быть позитивными, потому что нашей целью в Венгрии должна быть не победа, а первые два места», — приводит слова Бинотто Racingnews365.
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