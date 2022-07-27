Сын Монтойи стал новым членом молодёжной программы «Ред Булл»

Молодой гонщик Себастьян Монтойя в социальных сетях подтвердил, что теперь является членом программы «Ред Булл».
16-летний Себастьян Монтойя, родившийся и выросший в Майами, – сын пилота, выигравшего семь гонок Формулы-1 и дважды победившего на знаменитой 500-мильной гонке в Индианаполисе — Хуана Пабло Монтойи.
Состав молодёжной команды «Ред Булл»:
Юри Випс: Ф2, «Хайтек»;
Лиам Лоусон: Ф2, «Карлин»;
Джехан Дарувала: Ф2, «Према»;
Деннис Хаугер: Ф2, «Према»;
Аюму Иваса: Ф2, ДАМС;
Джонни Эдгар: Ф3, «Трайдент»;
Джек Кроуфорд: Ф3, «Према» + ФРАК, «Према»;
Исак Хаджар: Ф3, «Хайтек» + ФРАК, «Хайтек»;
Ноэль Леон: ФРЕКА, «Арден»;
Арвид Линдблад: итальянская Ф4, «Ван Амерсфорт Рэйсинг»;
Соуто Арао: французская Ф4;
Юто Номура: французская Ф4;
Себастьян Монтойя Ф3, Ф4 FRECA.
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