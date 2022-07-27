Сын Монтойи стал новым членом молодёжной программы «Ред Булл»

Молодой гонщик Себастьян Монтойя в социальных сетях подтвердил, что теперь является членом программы «Ред Булл».

16-летний Себастьян Монтойя, родившийся и выросший в Майами, – сын пилота, выигравшего семь гонок Формулы-1 и дважды победившего на знаменитой 500-мильной гонке в Индианаполисе — Хуана Пабло Монтойи.

Состав молодёжной команды «Ред Булл»:



Юри Випс: Ф2, «Хайтек»;

Лиам Лоусон: Ф2, «Карлин»;

Джехан Дарувала: Ф2, «Према»;

Деннис Хаугер: Ф2, «Према»;

Аюму Иваса: Ф2, ДАМС;

Джонни Эдгар: Ф3, «Трайдент»;

Джек Кроуфорд: Ф3, «Према» + ФРАК, «Према»;

Исак Хаджар: Ф3, «Хайтек» + ФРАК, «Хайтек»;

Ноэль Леон: ФРЕКА, «Арден»;

Арвид Линдблад: итальянская Ф4, «Ван Амерсфорт Рэйсинг»;

Соуто Арао: французская Ф4;

Юто Номура: французская Ф4;

Себастьян Монтойя Ф3, Ф4 FRECA.