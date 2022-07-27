Хорнер: Ферстаппен всё ещё развивается как личность и как гонщик
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу пилота команды Макса Ферстаппена.
«Я думаю, что сейчас он стал зрелым. Несмотря на то что он молод, у него уже за плечами огромный опыт. Он очень талантлив и использует свой опыт, использует свою голову и свою мотивацию, его решимость не ослабевает. Так что он всё ещё развивается как личность и как гонщик.
Очень трудно сравнивать гонщиков. У нас было несколько потрясающих гонщиков, но Ферстаппен, безусловно, на вершине. Наша цель — продолжать развивать достигнутое. Нет никаких конечных целей. Речь идёт только о том, чтобы проводить гонки за гонками, сезон за сезоном и давать ему машину, которая соответствует его таланту», — приводит слова Хорнера Eurosport.
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