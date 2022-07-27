В команде Даниила Квята в NASCAR высказались по поводу его дебюта

Совладелец команды NASCAR Hezeberg Джош Риум высказался по поводу дебюта российского гонщика Даниила Квята.

«Даниил — очень талантливый гонщик с огромным опытом выступлений в гонках. На мой взгляд, NASCAR — это отличное место для Даниила, особенно с учётом возможностей Next Gen во многих стилях гонок. Я с нетерпением жду возможности принять участие в переходе Даниила в NASCAR и сделаю всё, чтобы помочь ему», — приводит слова Риума Racer.

Напомним, Квят дебютирует в гонке Кубка NASCAR на трассе в Индианаполисе в ближайший уикенд. Ранее он уже провёл тренировку на овале.



Даниил выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте пилотов «Королевских гонок».