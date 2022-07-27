«Порше» подал заявку на приобретение 50% акций «Ред Булл»

«Порше» подал заявку на приобретение 50% акций команды Формулы-1 «Ред Булл». Как информирует Motorsport-Total, обе стороны уже договорились о сделке и она уже оформляется на правительственном уровне.
Как отмечает источник, о сделке могли сообщить на Гран-при Австрии три недели назад. Но пресс-релиз пришлось отложить, потому что Мировой совет по автоспорту ФИА не утвердил новый регламент Формулы-1 на моторы на сезон-2026. Именно в этом году «Порше» хочет присоединиться к «Королевским гонкам».
Второй бренд в Volkswagen Group, чей приход в Формулу-1 уже одобрен всеми необходимыми органами, «Ауди», не так далеко продвинулся со своим проектом, как «Порше». По информации Motorsport-Total, ингольштадтская компания всё ещё ведёт переговоры с совладельцем «Заубера» Финном Раусингом о приобретении 75% акций команды.
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