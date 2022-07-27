В ФИА ответили на обвинение в лоббировании «Мерседесом» изменения регламента

Генеральный секретарь Международной автомобильной федерации (ФИА) Шайла-Энн Рао, в прошлом работник «Мерседеса», прокомментировала слухи о лоббировании командой изменений в регламенте.

«До работы в «Мерседесе» я была юридическим директором ФИА. Так работает мир Ф-1 – вы переходите из одной команды в другую. Здесь полно людей с приставкой «бывший». Даже Стефано Доменикали (президент Ф-1. – Прим. «Чемпионата») – и тот является выходцем из «Феррари». Меня не беспокоят слухи, я продолжаю двигаться вперёд и заниматься тем же, чем и всегда, – работать.

Что же касается изменений регламента, то на данный момент это всего лишь предложение. Так или иначе, а мы стремимся к безопасности пилотов. Что произойдёт в случае невмешательства, когда на кону стоит безопасность?» – приводит слова функционера издание Corriere della Sera.