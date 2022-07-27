Хаккинен — о вылете Леклера на ГП Франции: у меня был такой же опыт, и это очень непросто

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался об ошибке, которую допустил пилот «Феррари» Шарль Леклер во время гонки Гран-при Франции. Шарль ошибся при прохождении поворота и вылетел с трека, будучи на тот момент лидером гонки.
«У меня был такой же опыт, и это, признаюсь, очень непросто. Знаете, в таких случаях понимаешь, что совершил. А именно — отказался от победы и теперь должен взять ответственность за это на себя. Он сразу подчеркнул, что буквально выбросил 32 очка в Имоле и на «Поль Рикар» и что теперь не может себе позволить чего-либо подобного, если хочет победить Макса Ферстаппена.
Кроме того, «Феррари» борется с проблемами со стратегией и с надёжностью болидов. Однако что действительно важно, так это то, что Леклер понимает, что у него есть талант и машина, чтобы побеждать в гонках», — приводит слова Хаккинена Racingnews365.
Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
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