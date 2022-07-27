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Русинов: надеюсь, де Врис получит возможность попасть в Формулу-1. Он этого заслуживает

Русинов: надеюсь, де Врис получит возможность попасть в Формулу-1. Он этого заслуживает
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Российский гонщик Роман Русинов высказался об участии чемпиона Формулы-Е Ника де Вриса в первой тренировке Гран-при Франции в составе «Мерседеса». Ник выступил в ней в рамках программы для молодых пилотов вместо британца Льюиса Хэмилтона, показав девятый результат.

«Я очень горжусь и рад, что Ник де Врис проделал такую потрясающую работу в ходе дебютных тестов за команду Формулы-1 «Мерседес». Однако я нисколько не удивлён. В G-Drive Racing я провёл с Ником два сезона, и за это время он показал себя чрезвычайно быстрым гонщиком, настоящим профессионалом и джентльменом, с которым приятно работать. Надеюсь, он скоро получит возможность участвовать в гонках Формулы-1. Он этого заслуживает», — написал Русинов в своих социальных сетях.

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