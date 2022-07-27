Макс Ферстаппен высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Венгрии
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии.
«В Венгрии особенная трасса. Мне действительно доставляет удовольствие пилотировать на ней, потому что это немного похоже на картинг. Там очень техничный второй сектор, и это мне нравится. Будет интересно посмотреть, как погода повлияет на наше выступление. Трудно сказать, как всё сложится в этот уикенд, ведь это не самая удачная трасса для нас, но, конечно, я хочу хорошего результата. Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть», — приводит слова Ферстаппена The Checkered Flag.
Напомним, Гран-при Венгрии состоится с 29 по 31 июля.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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