Пилот команды «Ред Булл», мексиканский гонщик Серхио Перес стал владельцем лодочной команды.

Команда под названием Team Mexico примет участие в чемпионате среди электрических гоночных лодок UIM E1 World Championship. Учредителем соревнований является Алехандро Агаг, также известный по организации Формулы-Е.

«Я внимательно следил за деятельностью Алехандро и его чемпионатами, принимая во внимание наши отношения. Я считаю, что его достижения в продвижении экологических видов спорта можно назвать похвальными. Не могу дождаться, когда увижу лодки в действии», – приводит слова Переса издание ESPN.

Ранее в интервью Перес объяснил, почему пропустил вперёд британца Джорджа Расселла в гонке Гран-при Франции.