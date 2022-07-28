Бывший пилот Формулы-1: сейчас Ферстаппен пилотирует не так, как раньше

Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса комплиментарно высказался о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене, который в настоящее время уверенно лидирует в общем зачёте пилотов Формулы-1.

«Позади чуть больше половины сезона, и разрыв очень большой. Макс доминирует, и ему будет трудно потерять титул. Жаль, потому что все хотят снова увидеть победу в чемпионате в последней гонке сезона.



Потенциально сезон может получиться отличным, однако разрыв между Максом и Шарлем (Леклером) очень велик.



«Ред Булл» зарекомендовал себя как очень сильная команда во всех отношениях. Они надёжны и быстро учатся на своих ошибках. А вы когда-нибудь видели, чтобы Макс заблокировал колесо? Сейчас Макс пилотирует не так, как раньше. Не то чтобы он совершал много ошибок в прошлом, но сейчас он стал ещё более зрелым. Макс пилотирует машину как настоящий чемпион. Он знает, когда нужно включаться, а его сражения с Леклером были великолепны. Макс всегда действовал осторожно, он ни разу не ошибся. Титул, который он завоевал в 2021 году, стал для него следующим шагом в профессиональном развитии», — приводит слова де ла Росы Racingnews365.

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