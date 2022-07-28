Вольф назвал главное преимущество «Мерседеса»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу сильных сторон немецкой команды.
«Я думаю, что самый большой актив нашей команды — это культура работы. Так называемая иммунная система команды. Она помогает нам работать с правильным настроем и духом, когда нам трудно. Гонщики — часть нашей культуры и нашего менталитета, и они очень редко допускают ошибки, они выжимают максимум из машины.
Они умны, мы видим это на протяжении всего сезона, они никогда не опускают руки. И ещё один немаловажный фактор — это наша надёжность. Мы делаем надёжную работу, просто нам нужно понять, как раскрыть больше производительности в квалификации и на начальных этапах гонки», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
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