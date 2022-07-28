Хельмут Марко: у «Ред Булл» будут штрафы до конца сезона

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что у пилотов австрийской команды точно будут штрафы до конца сезона, из-за которых они будут вынуждены на одном из этапов стартовать с заднего ряда.



«Штрафы «Феррари»? Это однозначно произойдёт и с нами. Я жду, что до конца сезона у нас будут штрафы, которые отправят пилотов в конец стартовой решётки. Просто нужно для начала выбрать трассу, на которой относительно удобно обгонять. Возможно, этапы в Бельгии или Италии могут быть неплохими вариантами», — приводит слова Марко Motorsport-Total.



Напомним, оба пилота «Феррари» — Шарль Леклер и Карлос Сайнс — уже получали штрафы за замены компонентов сверх лимита. Леклер стартовал с последнего ряда на Гран-при Канады, Сайнс — на Гран-при Франции.