Себастьян Феттель завёл первый аккаунт в социальных сетях

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель завёл аккаунт в социальной сети Instagram* под именем sebastianvettel.



Это первый официальный аккаунт немецкого гонщика в социальных сетях. До этого Феттель оставался единственным пилотом Формулы-1, у которого нет личной страницы. Страница Себастьяна уже была верифицирована.



«Впереди ещё гонка за победу», — указал Феттель в описании аккаунта и оставил ссылку на свой официальный сайт.



На данный момент у Себастьяна Феттеля нет ни одной подписки и он не выложил ни одной публикации. При этом на немецкого пилота подписалось уже 320 тысяч человек, среди которых бывший напарник по «Феррари» Шарль Леклер, его брат Артур и официальный аккаунт «Ред Булл».