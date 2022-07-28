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Себастьян Феттель завёл первый аккаунт в социальных сетях

Себастьян Феттель завёл первый аккаунт в социальных сетях
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель завёл аккаунт в социальной сети Instagram* под именем sebastianvettel.

Это первый официальный аккаунт немецкого гонщика в социальных сетях. До этого Феттель оставался единственным пилотом Формулы-1, у которого нет личной страницы. Страница Себастьяна уже была верифицирована.

«Впереди ещё гонка за победу», — указал Феттель в описании аккаунта и оставил ссылку на свой официальный сайт.

На данный момент у Себастьяна Феттеля нет ни одной подписки и он не выложил ни одной публикации. При этом на немецкого пилота подписалось уже 320 тысяч человек, среди которых бывший напарник по «Феррари» Шарль Леклер, его брат Артур и официальный аккаунт «Ред Булл».

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